Stand: 05.06.2024 14:01 Uhr Erste Großsegler zur Sail 2025 in Bremerhaven angemeldet

Die ersten Großsegler haben sich zur Sail 2025 angemeldet. Das teilten die Veranstalter dem NDR Niedersachsen mit. Aus Südamerika kommen die "Belem" und die "Unión" nach Bremerhaven. Viele kleinere Segelschiffe haben den Angaben zufolge ihre Teilnahme ebenfalls fest zugesagt - zum Beispiel die Dreimastbark "Artemis" aus den Niederlanden. Schirmherr der Sail vom 13. bis 17. August 2025 ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das Windjammertreffen wird auch an Land von zahlreichen Veranstaltungen begleitet. So gibt der Sänger Johannes Oerding am 15. August 2025 um 20 Uhr ein Open-Air-Konzert an der Seebäderkaje.

