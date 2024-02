Stand: 25.02.2024 09:37 Uhr Erst im Bahnhof, dann im Zug: Zehn Verletzte bei Schlägerei

Bei einer Auseinandersetzung in Bremen sind am Samstag zehn Menschen verletzt worden. Laut Bundespolizei waren am Abend zwei Gruppen mit insgesamt zehn Beteiligten zuerst am Bahnhof aneinandergeraten, später wurde der Streit dann im Zug weiter ausgetragen. Dabei kam es zu Schlägen, Tritten und dem Einsatz von Pfefferspray. Zugbegleiter riefen die Polizei. Die Bahn machte einen Nothalt im Stadtteil Sebaldsbrück, die Verletzten wurden von dort aus ins Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.02.2024 | 08:00 Uhr