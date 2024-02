Stand: 26.02.2024 10:29 Uhr Pfefferspray im Zug - Mehrere Personen verletzt

Am Bahnhof Bremen-Sebaldsbrück hat es am späten Samstagabend einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz gegeben. Nach Angaben der Bundespolizei war bei einem verbalen Streit zweier Gruppen in einem Regionalzug Pfefferspray zum Einsatz gekommen. Der Zug hatte daraufhin außerplanmäßig in Sebaldsbrück gehalten. Mehrere Personen seien verletzt worden, darunter Unbeteiligte. Drei Menschen kamen vorübergehend ins Krankenhaus. Worum es bei dem Streit ging, der bereits am Bremer Hauptbahnhof begonnen haben soll, und wie viele Menschen beteiligt waren, weiß die Polizei noch nicht. Sie sucht nach weiteren Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.02.2024 | 13:00 Uhr