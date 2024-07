Stand: 04.07.2024 09:09 Uhr Erneuter Kellerbrand in Norden - Mehrfamilienhaus evakuiert

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Norden ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Schrank in einem Kellerraum in Brand geraten. Die Feuerwehr sei gegen 2 Uhr alarmiert worden und habe das Mehrfamilienhaus evakuiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand laut Polizei schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Nach dem Feuerwehreinsatz konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Brandort wurde laut Polizei beschlagnahmt. Brandermittler sollen nun die Ursache des Feuers klären. Bereits Ende März hatte in der Nähe ein Keller gebrannt. Die Feuerwehr hatte 35 Menschen aus dem Gebäudeevakuiert. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt, ist nach Angaben der Beamten noch unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es.

