Stand: 08.04.2025 13:47 Uhr Bremerhaven: Passanten überwältigen Bäckerei-Einbrecher

Die Polizei hat am Freitag in der Bremerhavener Innenstadt einen Einbrecher vorläufig festgenommen. Der 26-Jährige war abends in eine Bäckerei eingebrochen, wie die Beamten am Montag miteilten. Passanten hatten ihn dabei beobachtet und ihn überwältigt, als er das Geschäft wieder verlassen wollte. Als die Zeugen das Messer in der Hosentasche des Einbrechers bemerkten, entwaffneten sie ihn und hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min