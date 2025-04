Stand: 08.04.2025 12:28 Uhr Auto erfasst Achtjährige in Bremerhaven: Mädchen schwer verletzt

In Bremerhaven ist am Montagabend ein achtjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Polizisten in einem Streifenwagen beobachteten, wie ein 56-jähriger Autofahrer das Kind beim Überqueren der Straße offenbar übersah und mit seinem Fahrzeug erfasste. Das Mädchen wurde dabei nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Bis der Rettungsdienst eintraf, leisteten die Polizisten an dem Fußgängerüberweg nahe am Stadtpark Lehe Erste Hilfe und versorgten das Mädchen. Die Achtjährige wurde anschließend in eine Bremerhavener Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min