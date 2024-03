Stand: 26.03.2024 10:15 Uhr Nach Brand mit 35 Geretteten: Polizei vermutet Brandstiftung

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Norden (Landkreis Aurich) in der Nacht zu Sonntag ist laut Polizei mit Absicht gelegt worden. Die Brandermittler hätten entsprechende Spuren gefunden, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Nach dem Feuer mussten zwei der Bewohner wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Insgesamt evakuierte die Feuerwehr 35 Hausbewohner, darunter auch zahlreiche Kinder. Laut Polizei konnten sie inzwischen wieder zurück in ihre Wohnungen.

VIDEO: Kellerbrand: Feuerwehr rettet 35 Bewohner aus verrauchtem Haus (1 Min)

