Ermittler suchen Straftat-Beweise auf Acker bei Posthausen Stand: 28.10.2021 11:29 Uhr Großeinsatz der Polizei auf einem Acker bei Posthausen-Wümmingen. Am Dienstag und Mittwoch haben Fahnder mit Baggern auf dem Gebiet südlich der Auffahrt zur Autobahn 1 gegraben und Bohrer eingesetzt.

Außerdem waren Spürhunde im Einsatz. Ein Sprecher der Polizei Bremen bestätigte dem NDR in Niedersachsen: "Wir führen Suchmaßnahmen auf einem Feld bei Posthausen durch. Es geht um Beweise in einer Straftat." Um was für eine Straftat es sich handelt, wollte der Sprecher mit Verweis auf "ermittlungstaktische Gründe" nicht nennen. Auf die Frage, ob sich die Straftat auf Bremen oder Niedersachsen beziehe, antwortete er: "Dazu kann ich nichts sagen."

Sind Leichenspürhunde im Einsatz?

Auch weitere Fragen ließ er offen. So ist nicht klar, ob es sich bei den Spürhunden um Leichenspürhunde handelt, die Straftat einen aktuellen Fall oder einen sogenannten Cold Case betrifft und ob die Ermittler Beweise gefunden haben.

