Erdgasförderung im Wattenmeer: Borkum sieht Pläne skeptisch Stand: 10.03.2022 09:34 Uhr Wegen der Abhängigkeit von russischem Erdgas steht Niedersachsens Landesregierung der Erdgasförderung nah dem Wattenmeer nicht mehr kritisch gegenüber. Auf Borkum herrscht darüber Unverständnis.

"Die geplante Plattform von One-Dyas ist einfach zu dicht am Nationalpark", sagte Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann (parteilos). Auf der Karte habe das Wattenmeer zwar eine Grenze, für Meeresströme sei diese aber keineswegs starr. Was in der Nähe des Nationalparks ins Wasser eingebracht werde, werde auch im Nationalpark landen, sagte Akkermann hinsichtlich möglicher Verunreinigungen durch die geplanten Gasförderungen im Nordseeboden.

Acht Nordseeinseln fordern Förderstopp nahe Wattenmeer

Die westlichste der ostfriesischen Inseln ist mit ihrer Skepsis nicht allein. Auch weitere Nordseeinseln fürchten mögliche Umweltfolgen. Acht niederländische und deutsche Wattenmeerinseln, darunter auch Borkum, hatten bereits Ende Januar gefordert, keine neuen Erdgasförderungen nahe dem Wattenmeer mehr zu erlauben. Sie sorgen sich um die Ökosysteme des Wattenmeers und die Lebensgrundlage der Inseln.

Förderplattform wäre 20 Kilometer von Borkum entfernt

Das niederländische Unternehmen One-Dyas B.V. plant, Erdgas aus einem Feld zwischen den Inseln Schiermonnikoog und Borkum zu fördern. Dazu will es eine Plattform auf See errichten, die im niederländischen Küstenmeer liegen soll - etwa 500 Meter von den deutschen Hoheitsgewässern entfernt und ungefähr 20 Kilometer vor der Küste Borkums. In dem Fördergebiet, das zur Hälfte auf deutschem Hoheitsgebiet verortet wird, werden 60 Milliarden Kubikmeter förderbarer Erdgasreserven geschätzt.

Ukraine-Krieg: Niedersachsens Landesregierung ändert Haltung

Im Sommer 2021 hatte sich die niedersächsische Landesregierung noch gegen die Erdgas-Förderung positioniert. Infolge des Ukraine-Kriegs hatte Umweltminister Olaf Lies (SPD) nun allerdings eine Abkehr von dieser Position ins Spiel gebracht. Auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) forderte eine Neubewertung und kündigte Gespräche mit One-Dyas an. Die Grünen im Niedersächsischen Landtag forderten die Landesregierung auf, "Kurs zu halten und wie geplant gegen das Erdgasprojekt von One-Dyas zu klagen", so die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz.

Genehmigungsverfahren liegt auf niederländischer Seite

Borkums Bürgermeister Akkermann sieht allerdings ohnehin wenig Möglichkeiten seitens Niedersachsens in das Vorhaben einzugreifen. Das Genehmigungsverfahren werde in den Niederlanden geführt, da die Förderplattform auch in den dortigen Hoheitsgewässern gebaut werden soll. Eine Zustimmung bräuchten die Niederländer nur dann, wenn sie von der Plattform aus auch auf deutscher Seite Gas fördern wollten.

