Erdbeben der Stärke 3,2 im Landkreis Oldenburg gemessen Stand: 02.04.2025 09:11 Uhr Im Landkreis Oldenburg hat am Dienstagnachmittag die Erde gebebt. Laut dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hat das Beben auf der Richterskala eine Stärke von 3,2 gehabt.

Damit sei es das bislang stärkste in der Region zwischen Oldenburg und Cloppenburg gewesen, teilte das LBEG am Mittwoch mit. Das Epizentrum lag den Angaben zufolge bei Wardenburg (Landkreis Oldenburg) im Bereich der dortigen Erdgasfelder. Durch die Förderung von Erdgas komme es zu Spannungen im tiefen Untergrund, die an Schwächezonen impulsartig abgebaut werden, hieß es. In diesem Fall könne es zu spürbaren Erschütterungen an der Oberfläche kommen. Die genaue Ursache des Bebens wird demnach noch untersucht.

Erdbeben verursacht leichte Sachschäden

Bei der Polizei in Wildeshausen haben sich zahlreiche besorgte Bürgerinnen und Bürger gemeldet, wie ein Sprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Auch beim LBEG sind laut der Behörde Anrufe und E-Mails von Anwohnerinnen und Anwohnern eingegangen. Demnach hat es infolge des Erdbebens einige leichte Sachschäden gegeben. In der Vergangenheit hatte in Niedersachsen schon häufiger im Bereich von Erdgasfeldern die Erde gebebt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg