Entwarnung in Bremerhaven: Keine Bombe im Klinikum Mitte Stand: 18.08.2022 21:43 Uhr In Bremerhaven hat es am Klinikum Mitte ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gegeben. Grund war eine Bombendrohung, wie die Polizei twitterte. Um 21.30 Uhr gaben die Beamten Entwarnung.

Zuvor hatten Rettungskräfte rund 40 Patientinnen und Patienten aus dem Krankenhaus in Sicherheit gebracht. Sprengstoffspürhunde durchsuchen demnach die Klinik. Die Umgebung war weiträumig abgesperrt. Die Bombendrohung war nach Angaben einer Polizeisprecherin am späten Nachmittag in der Klinik eingegangen. Angaben zu einem möglichen Täter und zum Inhalt der Drohung machte die Polizei zunächst nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Nachrichten aus dem Studio Oldenburg 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.08.2022 | 06:30 Uhr