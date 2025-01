Stand: 14.01.2025 09:44 Uhr Entlaufenes Pferd stirbt in Veenhusen nach Kollision mit Auto

Ein Pferd ist am Montagabend in Veenhusen (Landkreis Leer) von einem Auto erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Pferde entlaufen. Sie waren auf der Bundesstraße 70 unterwegs, als ein 62-jähriger Autofahrer die Tiere viel zu spät bemerkte. Ein Tier wurde den Angaben nach frontal erfasst. Der Fahrer wurde leicht verletzt, das Pferd starb. Das andere Pferd erlitt leichte Verletzungen. Das Auto wurde laut Polizei so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Beamten ermitteln. Die Halterin der Tiere sei der Polizei bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.01.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere