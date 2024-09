Stand: 26.09.2024 08:58 Uhr Entlaufenes Känguru gerät in Maishäcksler - und muss operiert werden

Ein Känguru ist von einem Hof im Landkreis Cuxhaven ausgebüxt und bei Erntearbeiten offenbar in einen Maishäcksler geraten. Wie das "Stader Tageblatt" schreibt, hatte ein Nachbar am Freitag den Besitzer informiert, der mit dem verletzten Känguru zum Tierarzt fuhr, wo es operiert wurde. Demnach war ein Bein des Tieres von der Landmaschine erfasst worden. Bereits im Juni war in den Landkreisen Cuxhaven und Stade ein entlaufenen Känguru unterwegs. Das Tier konnte schließlich eingefangen werden und fand im Serengeti-Park Hodenhagen (Landkreis Heidekreis) ein neues Zuhause.

Weitere Informationen Entlaufenes Känguru hüpft seit Tagen durch Hemmoor Das Tier war von Autofahrern auf einer Landstraße gesichtet worden. Wem es gehört, ist bisher unklar. (26.07.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min