Stand: 26.08.2024 09:33 Uhr Energiewende: Uniper testet Wasserstoff-Speicher in Ostfriesland

Der Energie-Konzern Uniper stellt am Montag in Ostfriesland einen großen Versuch vor, Wasserstoff zu speichern. Dafür wird ein ehemaliger Salzstock in der Gemeinde Krummhörn (Landkreis Aurich) genutzt, der 3.000 Kubikmeter fassen kann. Die dortigen Kavernen sind nach Angaben von Uniper als unterirdische Hohlräume ideal, um zukünftig Wasserstoff zu speichern. Zunächst will Uniper das Verfahren zwei Jahre testen. Während der Testphase will das Unternehmen überprüfen, wie standhaft das System ist - vor allem die Rohre, Pumpen und Ventile. Das Land Niedersachsen fördert das Projekt mit mehr als zwei Millionen Euro. Später sollen dann kommerzielle Speicher für Wasserstoff auf dieser Basis entwickelt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.08.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Wasserstoff