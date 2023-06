Stand: 20.06.2023 08:12 Uhr Emssperrwerk in Gandersum wird zeitweise gesperrt

Das Emssperrwerk in Gandersum im Landkreis Leer wird in dieser Woche zeitweise für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Betriebssoftware muss aktualisiert werden, so der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Schiffe können deshalb bis zum 23. Juni nur zu bestimmten Zeiten das Emssperrwerk durchfahren. Das Emssperrwerk soll die Region an der Ems und im Leda-Jümme-Gebiet vor Sturmfluten schützen. Es wird außerdem genutzt, um die Ems für die Überführungen von Kreuzfahrtschiffen der Papenburger Meyer Werft aufzustauen.

