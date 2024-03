Stand: 15.03.2024 06:37 Uhr Emsfähre zwischen Petkum und Ditzum bleibt noch in der Werft

In Ostfriesland kann die Fähre zwischen Ditzum im Rheiderland und Petkum bei Emden nicht wie geplant in die Saison starten. Der Landkreis Leer als Betreiber teilt mit, dass die Fähre noch zu Wartungsarbeiten in der Werft sei. Die Arbeiten hätten sich verzögert. Eigentlich sollte der Verkehr über die Ems zwischen Ditzum und Petkum am kommenden Wochenende beginnen. Nun werde sie voraussichtlich erst Ende kommender Woche ihren Betrieb aufnehmen, heiß es. Die Fähre war Ende Februar zu Wartungsarbeiten in eine Werft in Oldersum (Landkreis Leer) gebracht worden.

