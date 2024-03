Stand: 21.03.2024 08:08 Uhr Wartung geschafft: Emsfähre Ditzum-Petkum pendelt wieder

In Ostfriesland hat die Fähre zwischen Ditzum im Rheiderland und Petkum bei Emden am Donnerstag ihren Betrieb wieder aufgenommen. Wartungsarbeiten am Schiff hatten den Start um eine Woche verzögert. Nun gilt nach Angaben des Landkreises Leer bis zum 3. November der Sommerfahrplan. Demnach können tagsüber vor allem Fußgänger und Radfahrer die Ems fast jede Stunde überqueren. Das sei besonders für Radtouristen eine wichtige Verbindung, hieß es. Die Fähre bietet den Angaben zufolge auch Platz für bis zu drei Pkw. Das Schiff ist fast 100 Jahre alt. Es war Ende Februar zu Wartungsarbeiten in eine Werft in Oldersum (Landkreis Leer) gebracht worden.

