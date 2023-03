Stand: 24.03.2023 11:39 Uhr Emder Hafen erhält Zuschlag für Fährverbindung nach Norwegen

Der Emder Hafen hat den Zuschlag für die Fährverbindung nach Kristiansand in Norwegen erhalten. Das berichtet die Ostfriesenzeitung. Nach Ärger am Stammhafen in Eemshaven hatte sich die Reederei Holland Norway Lines (HNL) nach einem Alternativstandort für die drei bis vier Abfahrten pro Woche umgesehen. Am meisten überzeugt hat der Standort Ostfriesland. HNL zufolge soll der Fährverkehr am 1. Juni dieses Jahres starten. Details sollen am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.03.2023 | 13:30 Uhr