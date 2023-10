Emder Hafen: Binnenschiff bricht auseinander und sinkt Stand: 05.10.2023 16:39 Uhr Ein Binnenschiff ist am Donnerstag im Hafen von Emden gesunken. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, blieben die Besatzungsmitglieder unverletzt.

Der Binnenfrachter hatte am Südkai mit 1.500 Tonnen Kies beladen werden sollen. Nachdem das Schiff bereits 1.200 Tonnen geladen hatte, brach es jedoch auseinander und sank. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei rückten mit einem Großaufgebot an. An Bord waren nur zwei Besatzungsmitglieder: Vater und Sohn. Der Sohn hatte sich noch mit einem Sprung an Land retten können. Seinen Vater mussten Rettungskräfte aus dem Wasser ziehen.

Das rund 80 Meter lange Schiff liegt jetzt in etwa zwölf Metern Tiefe. Die Feuerwehr hat Ölsperren ausgelegt, um das Austreten von Schadstoffen in den Hafen zu verhindern. Ein Großkran soll das Schiff in den nächsten Tagen bergen. Warum der Frachter gesunken ist, ist unklar. Mitarbeiter sagten aus, dass alle Beladungsvorschriften eingehalten worden seien.

