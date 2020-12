Stand: 18.12.2020 08:38 Uhr Emden: "Amrumbank" kehrt an angestammten Liegeplatz zurück

Das Wahrzeichen der Stadt Emden - das Feuerschiff "Amrumbank/Deutsche Bucht" ist fertig saniert und kehrt am Vormittag an seinen Liegeplatz zurück. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Zwei Schlepper aus einer niederländischen Nachbargemeinde werden das Museumsschiff zu seinem angestammten Platz in der Emder Innenstadt bringen. Das Feuerschiff zu Sanieren hat knapp fünf Millionen Euro gekostet. Die Arbeiten wurden zum Großteil von Bund und Land bezahlt und hatten sich wegen der Corona-Pandemie verzögert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.12.2020 | 11:00 Uhr