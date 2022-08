Stand: 16.08.2022 12:51 Uhr Schwelbrand: Eltern retten sechs Kinder aus verrauchtem Haus

Die Eltern von sechs Kindern im Alter von acht Monaten bis neun Jahren haben sich und ihren Nachwuchs aus einem verrauchten Haus in Moormerland (Landkreis Leer) retten können. Der Schwelbrand war mitten in der Nacht gegen ein Uhr in der Waschküche entstanden. Dabei hatte sich sehr starker Rauch entwickelt. Es kam zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften mit Feuerwehr, fünf Rettungswagen, einem Notarzt und Kräften des Technischen Hilfswerks. Die Eltern und ihre Kinder kamen vorsorglich ins Krankenhaus, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Sie konnten die Klinik inzwischen aber wieder verlassen. Der Schaden im Haus wird von der Polizei auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.08.2022 | 13:30 Uhr