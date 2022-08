Stand: 16.08.2022 12:34 Uhr Schwelbrand: Eltern retten Kinder aus verqualmtem Haus

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Moormerland (Landkreis Leer) haben Eltern ihre sechs Kinder rechtzeitig aus dem Haus in Sicherheit bringen können. Laut Polizei hatte sich in der Nacht in der Waschküche starker Rauch entwickelt. Es kam zu einem größeren Einsatz, an der die Feuerwehr und unter anderem auch fünf Rettungswagen, ein Notarzt und das Technische Hilfswerk beteiligt waren. Die Eltern und ihre Kinder im Alter zwischen acht Monaten und neun Jahren kamen zunächst vorsorglich ins Krankenhaus, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Sie konnten die Klinik inzwischen aber wieder verlassen. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache wird nun ermittelt.

