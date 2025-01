Stand: 10.01.2025 09:11 Uhr Elsflether Werft: Ex-Geschäftsführer legt Geständnis ab

In einem weiteren Prozess um die illegalen Geschäfte bei der Elsflether Werft (Landkreis Wesermarsch) hat ein ehemaliger Geschäftsführer ein Geständnis abgelegt. Er hätte diese unterbinden müssen und das habe er nicht getan, sagte der Angeklagte zum Prozessauftakt am Landgericht Oldenburg. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 36-Jährigen Beihilfe zur Vorteilsgewährung, unerlaubtes Betreiben von Bankgeschäften und Untreue vor. Der Mann soll dabei geholfen haben, dass einem Kostenprüfer der Marine ein Darlehen in Höhe von 400.000 Euro gewährt wurde. Außerdem soll er gemeinsam mit ehemaligen Vorständen der Elsflether Werft Darlehen vergeben haben. Dabei soll laut Anklage ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden sein. Das Landgericht hatte das Verfahren gegen den 36-Jährigen aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt.

