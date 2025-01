Stand: 28.01.2025 09:50 Uhr Elsfleth: Klappbrücke über Hunte vorübergehend gesperrt

Die Huntebrücke in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) ist am Donnerstagvormittag für rund zwei Stunden gesperrt worden. Nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr war der Grund dafür ein technischer Defekt. Demnach gab es Probleme beim Heben der Brücke - sie ließ sich nicht mehr absenken. Hydrauliker konnten die Brücke manuell wieder absenken und verriegeln, sodass sie für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte. Was den Fehler ausgelöst hat, ist unklar. Erst im Dezember hatte es Probleme mit der Autobrücke über die Hunte gegeben.

