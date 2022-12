Stand: 06.12.2022 15:05 Uhr Elsfleth: Böller verursacht Brand an Grundschule

Bislang unbekannte Täter haben an der Grundschule in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) ein Feuer gelegt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der Vorfall bereits am Sonnabend gegen 18.50 Uhr ereignet. Die Unbekannten warfen demnach einen Böller in einen Entlüftungsschacht der Schule - dadurch geriet ein Kunststoffrohr in Brand. 24 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elsfleth konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens beträgt laut Polizei rund 1.000 Euro. Die Ermittler in Brake suchen nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04401) 93 50 entgegengenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.12.2022 | 15:00 Uhr