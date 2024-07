Stand: 30.07.2024 21:38 Uhr Einjährige bei Küchenbrand schwer verletzt - Familie rettet Kind

Ein einjähriges Kind ist bei einem Brand in der Küche eines Wohnhauses schwer verletzt worden. Die Familie rettete laut der Feuerwehr das Kleinkind aus der Küche in Norden (Landkreis Aurich) und löschte das Feuer. Nach der Erstbehandlung durch Rettungskräfte am Dienstagnachmittag wurde das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ins niederländische Groningen geflogen. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min