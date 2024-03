Stand: 28.03.2024 07:35 Uhr Einfamilienhaus brennt aus: Zwei Jugendliche im Krankenhaus

Die Feuerwehr hat am Mittwochabend ein brennendes Einfamilienhaus in Upgant-Schott (Landkreis Aurich) gelöscht. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers konnten sich die fünf Bewohner selbst in Sicherheit bringen. Zwei Jugendliche aus dem Obergeschoss kamen demnach aber ins Krankenhaus, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe das Haus schon komplett in Flammen gestanden. Das Gebäude steht direkt an einer Bahnstrecke. Laut Feuerwehr konnten die Züge zwischen Emden und Norddeich-Mole für rund vier Stunden nur sehr langsam daran vorbeifahren. Die Löscharbeiten hätten bis in die Nacht gedauert, das Gebäude sei vollständig zerstört worden. Die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.03.2024 | 06:30 Uhr