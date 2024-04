Stand: 19.04.2024 11:44 Uhr Einbruch in Taxizentrale: Unbekannte stehlen Tresor mit Geld

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in eine Taxizentrale in Bad Zwischenahn (Ammerland) eingebrochen. Um in die Räume der Taxizentrale zu gelangen, waren die Täter laut Polizei auf das Dach des Bahnhofgebäudes geklettert. Von dort brachen sie gewaltsam ein Fenster zu einem Büroraum des Unternehmens auf. Nach Angaben der Polizei konnten die Diebe einen Würfeltresor mit Bargeld entwenden. Über die Höhe der Beute ist nichts bekannt. Ein Zeuge hatte zur Tatzeit zwei Männer beobachtet, die sich zu Fuß vom Tatort entfernten.

