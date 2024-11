Stand: 04.11.2024 21:04 Uhr Einbrecher versteckt sich in Kühltruhe vor der Polizei

Die Polizei in Bremerhaven hat einen Mann gestellt, der am Freitagabend in ein Bahnhofsgebäude eingebrochen ist. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Zeuge den betrunkenen 28-Jährigen dabei beobachtet, wie dieser die Scheibe einer Tür eingeschlagen und in das Gebäude gegangen war. Die herbeigerufenen Polizisten umstellten das Gebäude und durchsuchten die Räume. Sie fanden den Einbrecher schließlich in einer Gefriertruhe. "Glück hatte der junge Mann, dass diese nicht eingeschaltet war", hieß es von der Polizei. Den 28-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

