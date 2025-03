Stand: 28.03.2025 09:14 Uhr Ein Jahr nach Brandanschlag: Mahnwache an Oldenburger Synagoge

Ein Jahr nach dem Brandanschlag auf die Oldenburger Synagoge hat ein Bürgerbündnis zu einer Mahnwache aufgerufen. "Gemeinsam wenden wir uns gegen jede Form des Antisemitismus in unserer Gesellschaft", sagte Pfarrer Michael Bohne. Die Veranstaltung findet am Mahnmal für die alte Oldenburger Synagoge an der Peterstraße statt und beginnt am Freitagabend um 19.30 Uhr. Am 5. April vergangenen Jahres hatte eine Person einen Brandsatz gegen die Tür des jüdischen Gebetshauses geworfen. Das Feuer konnte von einem Hausmeisterteam eines benachbarten Gebäudes schnell gelöscht werden und richtete nur leichten Schaden an. Die Polizei hatte im Januar einen tatverdächtigen Mann festgenommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg