Edewecht: Autofahrer stirbt bei Unfall auf der B401

Auf der Bundesstraße 401 entlang des Küstenkanals im Ammerland ist am späten Montagnachmittag ein Mann bei einem Unfall getötet worden. Nach Angaben der Polizei war der 31-Jährige mit seinem Kleinwagen in Höhe Edewecht am Ende einer Doppelkurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Transporter zusammengestoßen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Transporters, ein 34-Jähriger und seine 36-jährige Beifahrerin, wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war zwischen Süddorf und Husbäke für die Bergungs- und Aufräumarbeiten fast fünf Stunden lang voll gesperrt.

