Stand: 15.09.2022 08:53 Uhr Edewecht: Autofahrer bei Verkehrsunfall eingeklemmt

In Edewecht im Landkreis Ammerland ist bei einem Unfall ein Autofahrer verletzt worden. Der Wagen des 53-Jährigen stieß am Mittwochabend auf einer Kreuzung mit dem Auto eines 36-Jährigen zusammen. Dieser hatte nach Polizeiangaben die Vorfahrt missachtet. Der 53-Jährige wurde zunächst in seinem Auto eingeklemmt, konnte sich aber später selbst befreien, sagte die Polizei. Wegen des Unfalls war die Straße für rund zwei Stunden gesperrt.

VIDEO: Mann bei Unfall im Landkreis Ammerland verletzt (15.09.2022) (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.09.2022 | 09:30 Uhr