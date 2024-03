Stand: 24.03.2024 12:01 Uhr E-Scooter-Fahrer flieht vor Polizei - und springt in die Hunte

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist in Oldenburg ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Nacht zu Sonntag in die Hunte gesprungen. Nach Angaben der Polizei war der Mann zunächst mit dem E-Scooter davongefahren. Als die Beamten ihn fast eingeholt hatten, ließ er den E-Scooter demnach zurück, sprang in den Fluss und schwamm durch das Hafenbecken. Auf der anderen Seite des Hafens fanden die Einsatzkräfte den 23-Jährigen den Angaben zufolge vollkommen durchnässt in einem Gebüsch. Weil er unter Drogeneinfluss stand, wurde er zur Dienststelle gebracht. Dort habe ein Arzt ihm Blut abgenommen. Anschließend entließen die Beamten den Mann - inklusive trockener Kleidung, so die Polizei. Ob den Mann nun eine Strafe erwartet, teilte die Polizei nicht mit.

