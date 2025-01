Stand: 03.01.2025 10:38 Uhr Durch Feuerwerk in Oldenburg verletzt: Mann auf einem Auge blind

Die Oldenburger Polizei sucht Zeugen, die Vorfälle in der Silvesternacht beobachtet haben. Zwei Männer seien laut Polizei von Feuerwerkskörpern im Gesicht getroffen worden. Ein 28-Jähriger sei dabei so stark verletzt worden, dass er auf einem Auge erblindete. Laut Polizei wurde er von einem "nicht mehr nachzuvollziehenden pyrotechnischen Gegenstand" getroffen. Ein 21-Jähriger wurde nach ersten Erkenntnissen durch eine Silvesterrakete verletzt. Ärzte kämpfen noch um den Erhalt seines Augenlichtes, so die Polizei. Die beiden Vorfälle ereigneten sich im Stadtteil Krusenbusch und in Donnerschwee kurz nach Mitternacht. Ersten Ermittlungen zufolge hätten die Männer die Feuerwerkskörper nicht selbst gezündet, sagte ein Polizeisprecher. Ob die Vorfälle Unfälle oder mutwillige Taten waren, werde jetzt ermittelt. Zeugen, die Hinweise oder Videos der Geschehnisse haben, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 melden.

