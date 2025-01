Stand: 30.01.2025 17:44 Uhr Polizei in Cloppenburg und Vechta warnt vor Drogen in E-Zigaretten

Die Polizei der Landkreise Vechta und Cloppenburg warnt Eltern vor illegalen Inhaltsstoffen in Liquids für E-Zigaretten. Alle weiterführenden Schulen der Landkreise erhalten den Angaben zufolge ein Schreiben der Polizei, um es an die Elternschaft weiterzuleiten. Die sogenannten "Baller-Liquids", auch als "Görke" bekannt, sind den Angaben zufolge vermehrt unter Jugendlichen im Umlauf. Die illegalen Liquids seien Mixturen aus unterschiedlichen psychoaktiven Stoffen und äußerlich nicht von handelsüblichen Liquids für E-Zigaretten zu unterscheiden. Sie können nach Polizeiangaben schwere Gesundheitsschäden hervorrufen wie zum Beispiel psychische Störungen, Kreislaufkollaps oder Herzprobleme. Die Polizei bittet Eltern, mit ihren Kindern über die Gefahren zu sprechen. Im Oldenburger Land schließt sich die Polizei den Warnungen an. Im Emsland warnte sie bereits im vergangenen September vor den illegalen Substanzen.

