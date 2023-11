Stand: 17.11.2023 13:57 Uhr Dreister Dieb stiehlt Tageseinnahmen beim Zeteler-Markt

Unbekannte haben dem Besitzer eines Getränkewagens beim Zeteler-Markt (Landkreis Friesland) am Mittwochabend die kompletten Tageseinnahmen gestohlen. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Tausend Euro in zwei Geldkassetten im Transporter des Opfers abgestellt. Während der 53-jährige Getränkehändler noch mit dem Abbau seines Standes beschäftigt war, wurde das Geld aus seinem unverschlossenen Auto entwendet. Zeugen können sich bei der Polizei in Varel unter der Telefonnummer (04451) 92 30 melden, wenn sie verdächtige Personen oder den Diebstahl der Kassetten beobachtet haben.

