Stand: 27.11.2023 13:24 Uhr Drei Verletzte nach Unfall in Wilhelmshaven

Bei einem Verkehrsunfall sind in Wilhelmshaven am Sonntagvormittag drei Menschen verletzt worden. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Wilhelmshaven mit. An einer Kreuzung in der Innenstadt war ein Auto beim Linksabbiegen mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Bei dem Zusammenprall wurde eine Person schwer, zwei weitere leicht verletzt. Die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven musste die Straße anschließend säubern und Trümmerteile der Autos von der Straße entfernen. Alle drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

