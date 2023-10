Stand: 02.10.2023 10:29 Uhr Drei Verletzte bei Brand - Passantin verhindert Schlimmeres

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Westerstede (Landkreis Ammerland) sind am Sonntagmorgen drei Personen verletzt worden. Ausgebrochen war das Feuer in der Küche eines Ehepaares in einer Dachgeschosswohnung. Die 87-jährige Bewohnerin versuchte zunächst erfolglos, die Flammen selbst zu löschen. Eine aufmerksame 54-jährige Passantin bemerkte den Brand, betrat das Gebäude und sorgte dafür, dass alle acht Bewohner das Haus verließen. Sie selbst und das Ehepaar aus der Dachwohnung mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. Das Mehrparteienhaus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

