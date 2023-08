Stand: 28.08.2023 18:16 Uhr Drei Tage nach Bus-Kollision: Autofahrer stirbt im Krankenhaus

Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Linienbus auf einer Bundesstraße in Südbrookmerland (Landkreis Aurich) am Freitag erlag der 37-jährige Autofahrer jetzt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Laut Polizei war der Autofahrer am Freitag zur Mittagszeit im Ortsteil Uthwerdum aus bislang ungeklärter Ursache auf der B210 auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Bus kollidiert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Autofahrer in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall wurden drei Insassen des Busses verletzt, einer von ihnen schwer. Mehr als 90 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

