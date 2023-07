Drei Menschen bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt Stand: 12.07.2023 16:40 Uhr Drei Menschen sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Daverden im Flecken Langwedel (Landkreis Verden) lebensgefährlich verletzt worden. Ein 25-Jähriger wurde zudem leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 25-jähriger Lkw-Fahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden Kleinwagen übersehen, der Vorfahrt hatte. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzten sich laut Polizei der 54-jährige Fahrer sowie eine 21-jährige und eine 53-jährige Insassin des Kleinwagens lebensgefährlich. Die Verletzen wurden aus dem Fahrzeug befreit, zwei wurden anschließend mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht, die 53-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der 25-jährige Lkw-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

