Stand: 13.09.2023 09:49 Uhr Drei Autos kollidieren in Bassum: Vier Menschen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Diepholz sind am Dienstagnachmittag vier Personen schwer verletzt worden. Ein 27-jähriger Autofahrer war auf der B51 bei Bassum ungebremst auf einen Wagen aufgefahren, der wegen eines Abbiegemanövers angehalten hatte. Dieser Wagen, besetzt mit der 36-jährigen Fahrerin und ihrem sechsjährigen Kind, wurde dadurch in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte frontal mit einem weiteren Fahrzeug. Dieses wurde von einer 26-Jährigen gesteuert. Alle vier Beteiligten erlitten schwere Verletzungen. Auch Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, meldet die Polizei. Die Bundesstraße 51 blieb während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis in die späten Abendstunden voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.09.2023 | 06:30 Uhr