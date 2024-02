Stand: 02.02.2024 16:14 Uhr Doppeltes Pech: Mann wird erst E-Scooter, dann Fahrrad gestohlen

Ein Mann in Bremerhaven ist innerhalb eines Tages gleich zwei Mal Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde dem 39-Jährigen zunächst am Montagvormittag in der Grashoffstraße zwischen der Schiller- und der Weißenburger Straße sein E-Scooter gestohlen. Der Mann nahm sich laut Polizei sein Fahrrad und suchte nach dem Dieb. In der Friedrich-Ebert-Straße entdeckte er dann einen etwa 16- bis 20-Jährigen, der auf dem Roller des 39-Jährigen unterwegs gewesen sein soll. Als der Mann seinen Roller wieder an sich nehmen und die Polizei rufen wollte, habe der mutmaßliche Täter nach ihm geschlagen. Ein Mitarbeiter aus einem Lokal kam dem 39-Jährigen zu Hilfe.

Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl

Der Dieb flüchtete laut Polizei - und zwar dieses Mal mit dem abgestellten Fahrrad des 39-Jährigen. Der Unbekannte trug laut Polizei einen lilafarbenen Kapuzenpullover und darüber eine schwarze Weste. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0471) 953 33 21 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min