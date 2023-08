Dötlingen: 18-Jähriger bei Jagd tödlich verletzt Stand: 19.08.2023 14:47 Uhr Ein 18-Jähriger ist am Samstag bei einer Jagd in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) durch die Waffe seines Begleiters ums Leben gekommen. Laut Polizei geriet er in das Schussfeld.

Den Angaben zufolge wurde der junge Mann gegen 7 Uhr am Morgen in Dötlingen-Ostrittrum tödlich verletzt. Er war gemeinsam mit einem anderen 18-Jährigen auf der Jagd nach Krähen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Männer auf einem freien Feld eine Attrappe aufgebaut, um echte Krähen anzulocken. Die beiden hätten sich mit ihren Gewehren versetzt hinter einen Sichtschutz gesetzt. Laut Polizei geriet einer der beiden 18-Jährigen so in das Schussfeld des anderen und wurde von einer Schrotladung getroffen. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Polizei geht von tragischem Unfall aus

Nach bisherigem Stand deute alles auf einen tragischen Jagdunfall hin, so ein Polizeisprecher. Beide Jugendlichen besaßen demnach eine Jagdberechtigung. Die Beamten haben die Jagdwaffen sichergestellt. Die Angehörigen wurden durch das ehrenamtliche Kriseninterventionsteam der Malteser betreut.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.08.2023 | 14:00 Uhr