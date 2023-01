Stand: 11.01.2023 14:42 Uhr Diepholz: Freilaufende Bulldogge beißt Spaziergänger in Nase

Eine Bulldogge hat in Diepholz einen 68-Jährigen ins Gesicht gebissen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zu Fuß unterwegs, als ihm ein Mann mit einem Kleinkind und zwei freilaufenden Bulldoggen entgegen kam. Einer der beiden Hunde sprang den Spaziergänger an. Diesen konnte der Spaziergänger abwehren. Der zweite Hund biss den Mann in die Nase. Der mutmaßliche Halter der Tiere ging mit dem Kind und den Hunden davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er soll etwa 180 cm groß und 35 bis 40 Jahre alt sein. Die beiden Bulldoggen hatten schwarzes beziehungsweise braunes Fell. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz entgegen unter der Telefonnummer (05441) 97 10.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.01.2023 | 13:30 Uhr