Stand: 15.08.2023 12:48 Uhr Diebe stehlen in Oldenburg mehrere hundert Meter Stromkabel

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Oldenburg Stromkabel im Wert von etwa 80.000 Euro entwendet. Bei den Leitungen handelt es sich um sogenannte Baueinsatzkabel. Sie werden bei Bau- oder Wartungsarbeiten am Hochspannungsnetz eingesetzt. Ersten Ermittlungen zufolge hätten die Täter das eingezäunte Gelände am vergangenen Wochenende betreten, teilte die Polizei mit. Von den dort gelagerten Kabelrollen nahmen sie mehrere hundert Meter Stromkabel mit. Unklar war zunächst, wie sie die Kabel abtransportierten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sie bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0441) 7 90 41 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.08.2023 | 13:30 Uhr