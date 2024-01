Stand: 13.01.2024 14:19 Uhr Demo verstopft Aurich: 2.000 bei "Protest des Mittelstands"

In Aurich haben am Samstag mehrere Hundert Menschen gegen die Politik der Ampel-Regierung protestiert. Unter ihnen waren Landwirte, Handwerker und Unternehmer. Die Polizei spricht von insgesamt rund 850 Treckern, Lastwagen und Transportern, die durch die Innenstadt fuhren. Die Veranstaltenden hatten die Korso-Fahrt durch die Auricher City als "Protest des Mittelstands" deklariert. Zwischen 2.000 und 2.500 Menschen nahmen nach Schätzungen der Beamten an der angemeldeten Demonstration teil. Der Umzug verlief friedlich, sagte eine Sprecherin. Allerdings sei der Verkehr behindert worden. Eine wichtige Kreuzung wurde von den Fahrzeugen zeitweise blockiert. Für Montag haben Landwirte eine Großdemonstration in Berlin angekündigt.

Weitere Informationen Bauernproteste in Niedersachsen: So liefen Aktionen am Freitag Für das Wochenende haben Bauern "stillen Protest" geplant. Montag wollen viele von ihnen zur Großdemo nach Berlin fahren. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.01.2024 | 13:00 Uhr