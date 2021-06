Delta-Mutante im Landkreis Vechta: Mitschüler in Quarantäne Stand: 17.06.2021 16:11 Uhr Nachdem im Landkreis Vechta die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden war, wurden nun Kontaktpersonen getestet. Eine infizierte Frau liegt im Krankenhaus, ihr gehe es nicht gut.

Nach Angaben des Landkreises sind sechs Personen mit der Mutation infiziert. Die zunächst betroffene Person sei zuvor in Afghanistan gewesen. Bei anschließenden Tests sei die Delta-Variante dann bei fünf weiteren Haushaltsmitgliedern festgestellt worden. Die Familie ist in Quarantäne, alle Kontakte seien nachverfolgt, heißt es. Die Eltern liegen im Krankenhaus, besonders der Mutter gehe es nicht gut, teilte das Gesundheitsamt am Donnerstag mit.

Alle Mitschüler werden getestet

Weil ein Sohn einen Tag noch infektiös zur Schule gegangen war, mussten auch acht Mitschüler, die keine Maske getragen hatten, in Quarantäne, außerdem zwei vollständig geimpfte Lehrer. Sie sollten am Donnerstagnachmittag getestet werden. Die anderen 13 Schüler der Klasse wurden am Vormittag getestet. Ein Ergebnis ist noch nicht bekannt.

