Delmenhorst: Wellensittich samt Käfig in Müll geworfen

In einem Müllsack hat eine Frau in Delmenhorst einen lebenden Wellensittich gefunden. "Ich wollte meinen Müll wegbringen", sagte die 23-jährige Jacqueline Friedrich zu dem Vorfall. Im Abfallcontainer sah sie einen großen Müllsack, darin ein Vogelkäfig samt Wellensittich. Sie habe danach den Tierschutz angerufen, dort sei aber niemand ans Telefon gegangen. Also fuhr sie selbst hin, wie sie sagt. Dort verwies man sie an einen Vogelzüchter, der sich des Vögelchens angenommen hat.

VIDEO: Delmenhorst: 23-Jährige findet Wellensittich in Mülltonne (1 Min)

