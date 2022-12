Stand: 04.12.2022 15:05 Uhr Delmenhorst: Sportwagen-Fahrer flieht vor Polizeikontrolle

In Delmenhorst ist am Wochenende ein Porsche-Fahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Eine Streife habe den weißen Sportwagen am Sonnabendnachmittag kontrollieren wollen, so die Polizei. Doch der Fahrer habe beschleunigt, sei mit geschätztem Tempo 150 davongefahren und dabei fast mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Er habe trotz Gegenverkehrs mehrfach überholt und sei den Beamten schließlich entkommen. Laut Polizei ist der Halter des Wagens in Hanau gemeldet. Die Beamten bitten Zeugen, sich zu melden - vor allem der Fahrer eines silbergrauen Autos, das der Sportwagen auf der Flucht fast gerammt haben soll.

