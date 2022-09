Stand: 08.09.2022 07:18 Uhr Delmenhorst: Polizei fasst mutmaßliche Diebesbande

Die Polizei in Delmenhorst hat fünf Männer ermittelt, die in diesem Jahr Baucontainer und Arbeitsgeräte gestohlen haben sollen. Ihnen wird vorgeworfen, in mehr als 30 Fällen Diebesgut im Wert von rund 350.000 Euro erbeutet zu haben. Drei der fünf Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls und gewerbsmäßiger Hehlerei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.09.2022 | 07:30 Uhr